Fernando Faria: Atlético e Botafogo, a decisão da Libertadores

Botafogo e Atlético estão a poucas horas da Glória Eterna. Sedenta por títulos, a torcida carioca invadiu Buenos Aires e esbanja confiança pelas ruas da capital argentina. Mais tímida, porém não menos confiante, a galera do Galo também chegou em bom número para a decisão da Libertadores.

No campo de jogo, o Alvinegro carioca vive momento bem melhor. A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, deu novo ânimo à equipe. Afinal, o Botafogo atravessava um período de certa instabilidade e havia acabado de perder a liderança no Campeonato Brasileiro.