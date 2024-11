Em má fase, torcedores do Fluminense protestam no CT Carlos Castilho

Cerca de 40 pessoas comparecem ao Centro de Treinamento nesta sexta-feira (29); seis delas entram e conversam com dupla de zagueiros / Crédito: Jogada 10

Vivendo péssima fase na temporada e com risco sério de rebaixamento, o Fluminense sofreu protestos de cerca de 40 torcedores na tarde desta sexta-feira (29), no CT Carlos Castilho. O clube aceitou, então, que seis deles entrassem no Centro de Treinamento para conversar com alguns representantes. Thiago Silva e Thiago Santos foram os jogadores em questão, segundo o “ge”. Os pedidos eram, dessa forma, por mais “raça” na reta final do Brasileirão. A ideia inicial era de que todos os torcedores pudessem entrar no CT, mas só seis pessoas (líderes das torcidas organizadas presentes) foram aceitas.

