Em boa fase na MLS, Gabriel Pirani cita gol no Fla-Flu: ‘Foi o jogo que me apresentei’

Meio-campista relembra tento na decisão da Taça Guanabara e fala com carinho do Santos, clube que o revelou para o futebol

Em boa fase com a camisa do DC United, da Major League Soccer, a MLS, Gabriel Pirani teve a chance de dividir o gramado com astros do futebol mundial, como Lionel Messi e Luís Suárez. O jogador, que utiliza a camisa 10 da equipe norte-americana, vive o momento mais goleador da carreira, com seis gols, vice-artilheiro do time.

“Nunca é fácil se adaptar em um lugar diferente. Acho que muito pela cultura, é totalmente diferente do que nós temos no Brasil. Mas eu estou crescendo. Eu diria que eu terminei essa temporada com uma curva para cima do que vinha sendo meu ano por muitas questões. Sou um cara muito tranquilo, muito centrado”, disse o atleta ao portal “ge”.