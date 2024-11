Dortmund x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto e com seis pontos de frente na liderança alemã, Bávaros visitam o grande rival, que faz campanha mediana. Mas que mira entrar no G4 / Crédito: Jogada 10

Borussia Dortmund e Bayern de Munique fazem o grande jogo da 12ª rodada da Bundesliga. Afinal, trata-se do maior clássico germânico será na casa do Dortmund, o Signal Iduna Park, às 14h30 (horário de Brasília). O time da casa precisa muito da vitória. Afinal, está com 19 pontos, em sexto lugar, e precisa vencer para entrar na zona da Champions (G4). Já o Bayern navega em águas tranquilas. Afinal, está na liderança, com 29 pontos, seis à frente do vice-líder Eintracht. Onde assistir Os canais Rede TV (aberto), Goat (Youtube) e Onefootball (streaming) transmitem a partir das 14h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Borussia Dortmund O Dortmund segue sem Emre Can, suspenso por dois jogos e cumprindo a segunda partida de suspensão. E sem Adeyemi, machucado no tendão direito. Mas há uma boa notícia: Brandt, que era dúvida, se recuperou e jogará o clássico. Contudo, resta apenas saber se o treinador Nuri Sahin começará entre os titulares ou no banco. A tendência, porém, é que fique como opção entre os reservas. Assim, o único atacante enfiado será Guirassy.