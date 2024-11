Dono da SAF do Botafogo é proprietário de mansão em ilha; conheça

Os jogadores do Botafogo devem ganhar outro prêmio caso alcancem a conquista da Libertadores, neste sábado (30). Isso porque o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, prometeu que vai ceder sua mansão nas Bahamas. Os atletas curtiriam o imóvel em ilha privativa, que é avaliado em R$ 95 milhões, por um final de semana, com todas as despesas pagas pelo norte-americano. O clube de General Severiano enfrenta o Atlético em jogo único, às 17h (de Brasília), no estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, e almeja o título inédito da principal competição de clubes da América do Sul.

O ricaço, proprietário da SAF do Glorioso, indicou que haveria esse agrado durante a contratação do meio-campista Thiago Almada. O argentino, aliás, já teve a oportunidade de aproveitar a residência por alguns dias, antes de assinar com o Botafogo. Textor já fez até uma transmissão ao vivo e exibiu a casa, espaço que ele tem bastante apreço.