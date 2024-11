Diretoria do São Paulo afirma interesse em Marlon, do Cruzeiro

A diretoria do São Paulo revelou estar interessada no lateral-esquerdo Marlon, atualmente no Cruzeiro. O jogador, inclusive, já esteve na mira do Tricolor Paulista antes de renovar com o time mineiro. Outro atleta que desperta interesse é Wendell, atualmente no Porto.

Apesar disso, o São Paulo afirma não ter recursos financeiros para realizar uma negociação direta, mas considera a possibilidade de propor uma troca entre jogadores das equipes. O diretor do clube paulista, Carlos Belmonte, revelou essa intenção nesta sexta-feira (29). Ele também confirmou que já teve uma primeira conversa com Pedrinho, dono da SAF Celeste.