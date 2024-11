Deyverson e Vargas se desentendem em último treino do Atlético antes da final

Nesta sexta-feira (29), o Atlético-MG finalizou a preparação para a decisão da Copa Libertadores com um último treino, realizado no CT do Defensa y Justicia. Além das novidades e das baixas, uma “implicância” entre Vargas e Deverson chamou atenção durante atividade.

No vídeo divulgado pela ESPN é possível observar que o chileno passa pelo camisa 9 e acerta um chute leve enquanto o jogador está de costas e, posteriormente, sai correndo. Surpreendido, Deyverson corre atrás de Vargas para “cobrar” a atitude. Alguns jogares chegam para separar.