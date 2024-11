Denílson deixa a Band em meio à negociação com concorrente

Após 14 anos de 'Jogo Aberto', Denílson antecipou o fim da passagem pela emissora para buscar novos ares na carreira / Crédito: Jogada 10

O comentarista Denílson decidiu antecipar o fim do contrato com a Band, que tinha vigência até 2027, para buscar novos rumos na carreira. A formalização do distrato deverá ocorrer em reunião entre as partes nos próximos dias. Em contrapartida, informações indicam que o ex-jogador já abriu negociações com a TV Globo para um programa esportivo aos domingos. Denílson comunicou sua saída à Band na última segunda-feira (25) e depois anunciou a decisão aos colegas do ‘Jogo Aberto’, após quase 15 anos de parceria. O comentarista dividia a bancada do programa com a apresentadora Renata Fan desde 2010. Segundo fontes, a equipe recebeu o comunicado sob muita comoção.

Haverá uma reunião entre os representantes de Denílson e da Band nos próximos dias para formalizar o distrato. A expectativa, contudo, é que o comentarista permaneça na programação da emissora pelo menos até a segunda metade de dezembro.

Planos da Globo A saída da Band abre caminhos para Globo tentar, enfim, a contratação de Denílson – nome sondado pela emissora em outras ocasiões. Inclusive, as partes já estão em contato há uns dias para avaliar um possível acordo para 2025. As partes têm como ideia, ainda de acordo com a Coluna F5, da Folha de São Paulo, um vínculo para o novo programa esportivo do SporTV. A emissora pretende fazer da exibição o grande lançamento do canal para 2025, com ex-jogadores históricos na equipe. Não à toa, a Globo contratou Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e ex-ESPN, recentemente. Tanto o programa quanto a participação de Denílson não passam de esboço neste primeiro momento. A Coluna afirma, ainda, que a Globo também trabalha com outras possibilidades para o comentarista da Band – apesar de mais remotas.