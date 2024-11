Cuiabá x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor de Aço ainda sonha com classificação para a Libertadores, enquanto time do Mato Grosso quer encerrar o Brasileirão de forma digna

O Cuiabá, já rebaixado matematicamente no Campeonato Brasileiro, busca ao menos encerrar a competição com dignidade. Neste sábado (30), a equipe enfrentará o Bahia, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. Jogo marcado para 19h30 (de Brasília)

Onde assistir

O confronto será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.