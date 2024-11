Criciúma x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Corinthians medem força neste sábado (30/11), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre é o primeiro time dentro do Z-4 e precisa desesperadamente da vitória para escapar do rebaixamento. O Timão, por outro lado, vem de uma arrancada impressionante com seis vitórias seguidas e agora briga por uma vaga nas fases preliminares da Libertadores-2025.

Como chega o Criciúma

Pelo lado do Tigre, o zagueiro Wilker Ángel segue como dúvida. Afinal, ele saiu sentindo a posterior da coxa no confronto contra o Fluminense e não treinou no gramado nesta semana. Por outro lado, o lateral-direito Claudinho volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Contudo, o jogador deve seguir no banco de reservas e Dudu como titular. No ataque, o Tigre deve seguir com dois homens, mas Pedro Rocha pode ganhar a vaga ao lado de Bolasie. Por fim, com a importância da partida para o Criciúma, os ingressos para o embate foram esgotados rapidamente.

Como chega o Corinthians

Pelo lado do Timão, uma boa notícia. Afinal, Yuri Alberto treinou junto com os seus companheiros e deve ser opção para Ramón Díaz no Heriberto Hulse. Em contrapartida, Diego Palacios, ainda em recuperação após realizar tratamento por conta de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizou parte dos trabalhos com o grupo, mas segue fora. Além disso, Maycon e Félix Torres fizeram trabalho com os profissionais de fisioterapia, mas vão seguir fora. Por fim, o Alvinegro conta com o retorno do holandês Memphis Depay, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Vasco.

CRICIÚMA X CORINTHIANS

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30/11/2024, às 19h30 (de Brasília).

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Pedro Rocha (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencatti.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)