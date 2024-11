Com substituto de Gabigol na lista, Flamengo planeja reforços para 2025

A ideia é que o jogador para o lugar do camisa 99 tenha características diferentes de Pedro, que seguirá no elenco / Crédito: Jogada 10

Com o fim da temporada chegando, o Flamengo já está planejando os possíveis reforços para 2025. Em caso de reeleição da diretoria, a ideia é manter o elenco e fazer apenas contratações pontuais com as possíveis baixas. Além disso, para o lugar do ídolo Gabigol, a comissão técnica deseja um jogador com as característas diferentes de Pedro, que permanecerá no grupo. Durante o ano, o Rubro-Negro perdeu jogadores importantes por graves lesões: o camisa 9, Cebolinha e Viña. Assim, na próxima temporada, a equipe já terá o retorno desses atletas. Portanto, segundo o ge, o clube não vê necessidade de muitas contratações.

Já no caso de Gabigol, que deixará o time da Gávea após seis temporadas e coleção de títulos, o perfil do substituto já foi traçado. Ainda de acordo com o site, o técnico Filipe Luis deseja um jogador que seja uma referência no ataque, mas que possua versatilidade e características distintas das de Pedro. A intenção é que ele brigue pela titularidade, mas também possa atuar ao lado do artilheiro após seu retorno.