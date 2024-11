Com estrelas do Flamengo de 2019 e Suárez: Arrascaeta monta seu time ideal

Meia uruguaio não poderia se escalar, mas escolheu seis atletas do time carioca e completou com companheiros de sua seleção

O craque Arrascaeta, do Flamengo, participou nesta sexta-feira (29) de uma ação de marketing nas redes sociais. O uruguaio montou o seu time ideal com jogadores com quem já atuou em sua carreira. Seis atletas são do time carioca, e Suárez e Cavani também estão presentes.

Aliás, pelas regras, a escalação não poderia contar com o próprio camisa 14 da Gávea, mas incluiu atletas do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019, que venceu o Carioca, o Brasileirão e o torneio continental, em final contra o River Plate. Os outros nomes são de jogadores da seleção do Uruguai.