Cazé TV adquire direitos de transmissão de competição internacional

Estreia da competição mata-mata em projeto de Casimiro vai ocorrer em dezembro e de forma gratuita. Emissora amplia seu portfólio de torneios / Crédito: Jogada 10

A Cazé TV anunciou a aquisição dos direitos de transmissão de uma nova competição internacional. Trata-se da Copa Itália, segundo campeonato mais importante do país, atrás somente da Série A. Portanto, a divulgação ocorreu durante o intervalo de partidas da Liga Europa, que foram exibidas na última quinta-feira (28). A estreia deve ocorrer já em dezembro, na próxima semana, e vão seguir sendo oferecidas de forma gratuita. O torneio, aliás, estava disponível no mercado desde maio, a partir do momento que a ESPN, da Disney, preferiu não ampliar o vínculo dos direitos de transmissão no país. O projeto do streamer Casimiro Miguel vai priorizar jogos de equipes italianas mais expressivas como Atalanta, Fiorentina, Inter de Milão, Juventus, Milan e Napoli. A Copa Itália agrega 42 times da primeira e segunda Divisões do Campeonato Italiano, 27 da Terceira e nove da Quarta.

Assim, na primeira fase da competição, a disputa se inicia com as equipes das divisões inferiores. Posteriormente, a partir da segunda etapa do torneio, os clubes da Série B começam as suas trajetórias. Os times da elite do futebol italiano entram na disputa somente na terceira fase da competição e seus adversários serão as equipes que passaram das duas etapas anteriores. Em terras tupiniquins, a Band e a Record já transmitiram o campeonato em TV aberta. Na TV paga, ESPN e Fox Sports tiveram o direito de transmissão do evento.