Carrillo encanta e vira peça fundamental no Corinthians

Peruano engatou sequência no time titular, apresentou grande desempenho e se tornou importante no esquema tático de Ramón Díaz Crédito: Jogada 10

Contratado a pedido do técnico Ramón Díaz e xodó do treinador, o meia Carrillo vem ganhando cada vez mais espaço no Corinthians. O peruano engatou uma boa sequência de jogos, sempre com boas apresentações e se tornou fundamental no esquema tático do Timão nesta reta final de Brasileiro.

O atleta vem encantando no Timão pela sua qualidade técnica, com precisão nos passes e na ajuda a Garro para a criação das jogadas. Além disso, sua frieza durante as partidas também vem chamando a atenção. O peruano não mostra nervosismo para decidir lances cruciais durante a partida. O atual desempenho fez com que ele fosse titular nas últimas três partidas do Alvinegro.