Barcelona x Las Palmas: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Neste sábado (29), Barcelona e Las Palmas se enfrentam às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, em partida válida pela 15ª rodada de La Liga.

Como chega o Barcelona

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 34 pontos, o Barça faz um bom início de temporada sob o comando do técnico Hansi Flick e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Brest, na fase de liga da Champions, disputada no meio da semana. Contudo, o último compromisso da equipe na competição nacional foi um empate por 2 a 2 contra o Celta de Vigo.