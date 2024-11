Atlético x Botafogo: pai emociona a web ao surpreender filho com viagem para a final da Libertadores

Atlético e Botafogo entram em campo neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Más Monumental, em Buenos Aires

Atlético e Botafogo entram em campo às 17h (horário de Brasília) deste sábado (30), para decidir o título da Copa Libertadores. No entanto, antes do apito inicial, uma cena emocionante já viralizou: um pai surpreendeu o filho com uma viagem inesperada para assistir à final em Buenos Aires.

O jovem Rafael, afinal, foi ao Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, acreditando que estava apenas acompanhando o pai, que embarcaria para a Argentina. Pouco antes do voo, o pai revelou a surpresa: Rafael também iria assistir ao jogo decisivo do Galo.