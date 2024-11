Atlético x Botafogo: Onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monunental, em Buenos Aires, será conhecido o novo campeão da Libertadores. Quem vai levar? / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 30/11, Botafogo e Atlético decidem a Libertadores de 2024. A decisão, em jogo único, será às 17h (de Brasília), no Mas Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Glorioso, com uma campanha que começou desde a fase pré-Libertadores, chega em melhor momento. Além disso, vem de um 3 a 1 sobre o Palmeiras, que o coloca também às portas do título brasileiro. O Galo mineiro, embora tenha feito campanha superior na competição, vive um momento de irregularidade. Porém, trata-se de um jogo único e, pela força dos times, tudo está em aberto. O Galo, campeão em 2013, tenta o bicampeonato continental. Mas o Botafogo, por sua vez, está em busca de um título inédito. O vencedor desta partida também garante a última vaga para o Mundial de Clubes. Além disso, embolsa 23 milhões de dólares (R$ 140 milhões). Entretanto, o vice não sai com as mãos abanando: leva 7 milhões de dólares (R$ 42,6 milhões).

Onde assistir As TVs Globo (Rede), ESPN (fechada), Disney+ (streaming) transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Atlético O Atlético realizou o seu último treino na manhã desta sexta-feira, no CT do Defensa y Justicia. Dois jogadores que poderiam desfalcar a equipe, o lateral-esquerdo Arana e o curinga Gustavo Scarpa, treinaram com afinco. Assim, estão confirmados. Com isso, o único desfalque de peso é Zaracho, que sentiu uma lesão na coxa esquerda contra o São Paulo e está fora. O técnico Milito deve escalar três homens de frente: Deyverson, Paulinho e Hulk. Mas, caso opte por um esquema mais cauteloso, Deyvinho – que foi titular no treino desta sexta – começará no banco. Na coletiva desta sexta-feira, Hulk, astro maior do Galo, disse que o Botafogo está em melhor momento na temporada, mas que vai dar a vida em campo para conquistar o bicampeonato para os mineiros: “O Botafogo é o favorito. Porém, em uma final, quem ganha é o time que estiver mais concentrado e errar menos.”

Um dos principais jogadores do time, Marlon Freitas, disse que o jogo será entre as melhores equipes da competição e que todos podem esperar uma final equilibrada e difícil. Contudo, afirmou que o Botafogo se preparou muito para a conquista inédita. “Ambas as equipes mereceram estar nesta final. São duas equipes qualificadas. Mas a gente está bem preparado para isso, fazer uma grande final e conquistar o nosso sonho”, comentou o apoiador. A campanha do Glorioso