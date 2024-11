Atlético x Botafogo: Hulk perdoa Luiz Henrique após desentendimento

Durante o jogo, o atacante do Botafogo teria chamado o Atlético de "time de merda". Hulk, incomodado com a declaração, reclamou

O confronto entre Atlético e Botafogo, realizado no dia 20/11 no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado por polêmicas, apesar da expectativa de ser uma prévia da final da Copa Libertadores. A partida teve momentos de tensão, incluindo discussões entre jogadores e até trocas de farpas entre seguranças. Um dos episódios mais comentados envolveu Hulk e Luiz Henrique.

Durante o jogo, o atacante do Botafogo teria chamado o Atlético de “time de m…. Hulk, incomodado com a declaração, reclamou com o técnico do Glorioso e destacou a necessidade de o jovem jogador demonstrar mais humildade.