Atlético x Botafogo: decisão da Copa Libertadores contará com lenda nas arquibancadas

Atlético e Botafogo se enfrentam na final da Copa Libertadores da América no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, Argentina, neste sábado (30), às 17h (horário de Brasília). Enquanto os principais jogadores do continente brilham em campo, uma presença ilustre estará nas arquibancadas: o tenista sérvio Novak Djokovic.

Djokovic, uma das maiores lendas do tênis mundial, estará ao lado do ex-tenista argentino Juan Martín del Potro, campeão do US Open de 2009. Ambos terão um papel especial antes da grande decisão.