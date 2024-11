‘Liberdade perigosa’: Justiça chilena ordena volta de Valdivia à prisão

A Justiça do Chile identificou ‘risco à sociedade’ na liberdade provisória de Jorge Valdivia e determinou que o réu seja preso novamente. Acusado de estupro por duas mulheres, em casos distintos, o ex-jogador e ídolo do Palmeiras estava há quase um mês cumprindo prisão domiciliar.

Valdivia, de 41 anos, recebeu o benefício da prisão domiciliar noturna no dia 4 de novembro – após 14 dias na cadeia. Agora, com a revogação do Ministério Público do Chile, o ex-jogador deverá se apresentar novamente ao presídio em até 24 horas.