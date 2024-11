Vasco terá casa cheia para duelo contra Atlético-GO

Para a primeira partida do treinador interino Felipe, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o duelo em São Januário. O jogo contra o Athletico-PR acontecerá no próximo sábado (30), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após quatro derrotas consecutivas no torneio nacional, o Cruzmaltino busca uma virada de chave nessa reta final de temporada e contará com o apoio dos torcedores. A página oficial do programa de sócios do clube divulgou o encerramento das vendas nesta quinta-feira (28).