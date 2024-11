United supera Bodo/Glimt na primeira vitória de Rúben Amorim

O Manchester United está vivo na Liga Europa. Nesta quinta-feira (28), os Red Devils venceram o Bodo/Glimt, por 3 a 2, em Old Trafford, na primeira vitória do técnico Rúben Amorim no comando. Com alguns testes na equipe, Höjlund foi o grande destaque da partida, com dois gols. Além do atacante norueguês, Garnacho completou a vitória. Pelo lado do time visitante, Evjen e Zinckernagel balançaram a rede nesta quarta rodada da fase de liga.

Com o resultado, o United segue invicto na Liga Europa e chegou à segunda vitória consecutiva, após três empates nas três primeiras rodadas. Assim, a equipe subiu para a 12ª posição, com nove pontos, ainda na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.