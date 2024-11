Tiago Ramos revela como se apaixonou pela mãe de Neymar

De acordo com Tiago, a beleza de Nadine e a troca que tiveram durante o relação foram os principais fatores que mexeram com ele.

Dias após às publicações polêmicas, Tiago Ramos se envolveu em uma confusão na Alemanha e acabou detido pela polícia de Dortmund. O jogador teria discutido com uma mulher com a qual mantinha um relacionamento e foi denunciado por vizinhos. A informação é da jornalista Fabíola Reipert.

No início da semana, Tiago Ramos fez postagens nas redes sociais onde se declarou para Nadine Gonçalves. De acordo com pessoas próximos ao jogador, ele estaria alcoolizado e vulnerável no momento das postagens. Horas depois, ele voltou às redes sociais para pedir desculpas a mãe de Neymar.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago ficou preso por uma noite, mas acabou liberado. Segundo o registro, houve a constatação por parte dos agentes de que o jogador estava alcoolizado. Ele teria tentado entrar a força na casa da então namorada, além de insultá-la. Após duas horas, o ex de Nadine teria voltado ao local e quebrado objetos dentro da residência. A defesa de Tiago nega às acusações.

Relação de Tiago Ramos e Nadine Gonçalves

Tiago Ramos e Nadine Santos assumiram a relação em 2020. No período, os dois viveram diversas polêmicas, com direito a idas e vindas do romance, que acabou no fim do mesmo ano depois de brigas agressivas, com direito a facada e copa quebrado.

Recentemente, em outubro, o jogador divulgou mensagens onde acusava Nadine Santos de traição. Ele revela que já havia sido avisado da situação por Mauro Leitão, chef de cozinha de Neymar. Além disso, ele criticou a postura da mãe do camisa 10 do Al-Hilal e disse que ela “não é santa”. Posteriormente, Tiago acabou apagando a publicação.