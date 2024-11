Textor levará funcionários do Botafogo para a final da Libertadores em voos fretados

Aliás, já na Argentina, Artur Jorge comandará sua primeira atividade no Alvinegro. Na sexta-feira, terá outra sessão de treinamento pela manhã, com 15 minutos abertos à imprensa. Na sequência, o técnico Artur Jorge e o capitão Marlon Freitas concederão uma coletiva no Monumental de Núñez, onde a equipe também fará o reconhecimento do gramado da grande decisão.

Glorioso busca o título inédito da Libertadores e fará a final com o Atlético Mineiro, nese sábado (30), a partir de 17h (de Brasília).

