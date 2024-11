São Paulo terá volta de Welington, mas Calleri ainda é dúvida

Lateral-esquerdo treinou com restante do grupo e voltará a lista de relacionados. Centroavante ainda tem dores e deve ficar fora contra o Grêmio Crédito: Jogada 10

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (1/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía, entretanto, não sabe se poderá contar com o centroavante Calleri para o embate no Rio Grande do Sul.

O jogador, que desfalcou o Tricolor contra o Atlético-MG por causa de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda, segue como dúvida. Ele não participou das atividades com bola e apareceu nas últimas atividades apenas correndo em volta do gramado. Assim, a tendência é que André Silva siga como referência no sistema ofensivo da equipe.