Santos acerta renovação de contrato com Souza

Peixe tinha como uma das prioridades a renovação com o lateral-esquerdo, que agora terá seu vínculo aumentado até o final de 2028

O Santos, enfim, acertou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Souza. O jogador de apenas 18 anos, deve assinar seu novo contrato nesta quinta-feira (28/11). O atual vínculo se encerrava em maio de 2025, mas agora vai se estender até o final de 2028. Ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube em dezembro deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa é a primeira meta batida da diretoria santista para o próximo ano. Souza está sendo considerado a próxima joia a estourar no time profissional e consta no planejamento da equipe como um provável titular na posição, a depender do próximo técnico.