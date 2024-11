Saiba a programação de Atlético e Botafogo na véspera da final da Libertadores

Atlético e Botafogo fazem, nesta sexta-feira (29), as suas últimas atividades antes da final da Libertadores. Os clubes farão os últimos treinos antes do duelo, que acontece no sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Os elencos alvinegros também fazem um trabalho de reconhecimento no local da decisão. Além disso, os técnicos Gabriel Milito e Artur Jorge e os capitães dos times (Hulk e Marlon Freitas) concedem entrevistas coletivas. Saiba a programação dos times, nesta sexta-feira: