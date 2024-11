Rochet mantém otimismo no Inter em luta pelo título: ‘Sabemos da dificuldade, mas vamos brigar’

Arqueiro do Colorado admite que o elenco frequentemente analisa a tabela do Campeonato Brasileiro e sabe da necessidade de continuar pontuando Crédito: Jogada 10

O Inter segue esperançoso que ainda pode ser campeão brasileiro. A equipe gaúcha se apoia na sequência de 16 jogos de invencibilidade para seguir confiante. Assim, o goleiro Rochet detalhou o cenário que os jogadores vivem pela possibilidade de conquistarem o título da Série A. “É nossa motivação defender essa sequência e continuar mantendo os três pontos. Nosso foco é esse. Trabalhar muito e vencer. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos brigar. Isso me motiva, os meus companheiros estão motivados. E se não formos campeões, pelo menos ficamos em uma boa posição final”, detalhou o arqueiro uruguaio, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tanto o elenco como a torcida têm ciência de que o Colorado depende do tropeço de seus adversários, no caso o Botafogo o Palmeiras. Na terceira colocação, com 65 pontos, o Internacional tem uma desvantagem de oito pontos para o Alvinegro e de cinco para o Alviverde. Apesar do cenário adverso, Rochet frisa que ainda é possível sonhar com o troféu do Campeonato Brasileiro.

“Faz tempo que estamos pensando em brigar até o final do Brasileirão. Ficamos olhando a tabela, jogo a jogo. Somos como os torcedores, desejando alguns resultados. Mas nós temos que fazer nosso trabalho dentro de campo e somar os três pontos”, acrescentou o goleiro. Com foco neste objetivo, a equipe gaúcha já deu início à preparação para seu próximo compromisso. O Inter vai enfrentar o Flamengo, no próximo domingo (01/12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada da Série A. Trata-se de um confronto na parte de cima da tabela, pois o Rubro-Negro se encontra na quinta posição, com 63 pontos.