Renato insinua que Geromel deve retornar ao time titular do Grêmio

Zagueiro era o favorito para seguir como titular no Imortal, com a luxação no pé direito de Rodrigo Ely. Treinador preferiu usar Rodrigo Caio

O técnico Renato Gaúcho aponta que deve fazer uma modificação no time titular do Grêmio para enfrentar o São Paulo. Trata-se da entrada de Geromel na vaga de Rodrigo Caio. A possibilidade foi citada pelo comandante na entrevista coletiva depois do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quarta-feira (27).

O ídolo do Tricolor Gaúcho já havia retornado ao time titular no compromisso anterior, quando também empatou com o Juventude, na Arena. Com a lesão de Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito, ele era o preferido para seguir entre os 11 iniciais, pois treinou ao lado de Jemerson nas atividades de preparação. Entretanto, a preferência do comandante foi por utilizar o camisa 30.