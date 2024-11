Renato Gaúcho ataca a imprensa: ‘Uma mentira atrás da outra’

Em meio a briga contra o rebaixamento, o Grêmio ficou no empate em 1 a 1 diante o Cruzeiro, na noite desta terça-feira (27), em Belo Horizonte. Apesar do momento do clube e do resultado, o que aconteceu em campo não foi o principal foco da coletiva de Renato Gaúcho.

Após mais uma semana com polêmicas quanto à permanência do treinador, Renato afirmou que a imprensa gosta de criar situações para colocá-lo contra a torcida. Além disso, rebateu a notícia de que Braithwaite teria ido reclamar com o presidente sobre os treinamentos do Tricolor.