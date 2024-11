Relógio da Libertadores assume posto de grande atração turística em Buenos Aires

Em contagem regressiva, o cronômetro mostra aos pedestres o tempo que resta para a bola rolar, enfim, no Monumental de Núñez, neste sábado (30), às 17h, na partida entre Atlético-MG e Botafogo. Querido pelos turistas, o relógio está localizado na Avenida 9 de Julio, ao lado do mítico Teatro Colón, onde a vida cultural pulsa na capital portenha. Há, na lateral, uma saída na forma de um calçadão para o Palácio da Justiça, conhecido como Tribunales. A duas quadras está o Obelisco, outro símbolo da cidade.

O presidente da Argentina, Javier Milei, que se cuide! A grande atração turística de Buenos Aires, pelo menos, nesta semana, é o relógio da final desta edição da Copa Libertadores. Sede do governo federal e localizada no coração da cidade, na Praça de Maio, a Casa Rosada ficou em segundo plano diante da invasão brasileira. Outros pontos de interesse, como o Congresso, a Flor Metálica, o Jardim Japonês, Puerto Madero e o Cemitério da Recoleta, também perderam espaço.

O Jogada10 visitou o local mais disputado de Buenos Aires nesta quinta-feira (28). Os botafoguenses eram maioria e faziam coro pelas canções de exaltação ao Glorioso. Os atleticanos, por sua vez, brotavam em menor número, apelando para o estilo “mineirinho”. Quando os rivais se encontraram na fila para uma foto, a pedido da equipe de reportagem do J10 , houve, no entanto, um clima de cordialidade exemplar.

“Vocês já ganharam este Brasileiro. Deixa a Libertadores para nós, sô!”, pediu um dos torcedores do Galo, jogando para o outro lado a condição de favoritos do clássico.

‘É uma loucura pensar que dois brasileiros farão a final em Buenos Aires’

Os argentinos estão confusos. Afinal, Atlético-MG e Botafogo sustentam o preto e branco, combinação de cores muito rara entre os clubes do país. All Boys, Central Córdoba e Estudiantes de Buenos Aires são três dos pouquíssimos exemplos de alvinegros no país dos hermanos. Todos distantes dos grandes, como Boca Juniors, River Plate, Independiente, San Lorenzo e Racing. Curiosos, os portenhos, então, paravam a todo instante para registrar a chegada em peso dos vizinhos brasileiros.

E dentro das quatro linhas? Quem teve a preferência dos argentinos? Entre dez pessoas, o Botafogo ganhou por uma margem pequena. A verdade, contudo, é que a ficha dos nativos ainda não caiu. O River Plate, eliminado pelo Atlético, tinha a grande ambição de jogar uma final em casa. Faltou só combinar com o Galo.