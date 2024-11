Projeto de Textor e conversa com a esposa: confira como Artur Jorge aceitou o Botafogo

Técnico chegou ao Alvinegro carioca com a Libertadores em andamento, mas antes de acerto, conversou com sua mulher e explicou o desafio Crédito: Jogada 10

A vitória sensacional do Botafogo sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), começou com uma jogada ensaiada e terminou com um brilhante gol de Gregore. A ideia partiu de seu comandante, Artur Jorge, que assumiu o Glorioso com a Libertadores em andamento para mudar o rumo do Alvinegro. Tudo começou em março, quando John Textor apresentou o projeto Botafogo a Artur Jorge. Entre os portugueses, decisões importantes costumam ser tomadas em reuniões com os dirigentes dos clubes. No entanto, embora tenha gostado da proposta, o técnico alvinegro precisava ouvir uma pessoa antes de confirmar sua decisão.

LEIA MAIS: Torcedores ignoram distância para receber o Botafogo na Grande Buenos Aires

Em casa, a esposa de Artur Jorge, Maria Marques, desempenhou um papel crucial para sua chegada ao Botafogo. Apesar da distância de seus três filhos e netos, ela aceitou o desafio proposto pelo marido, especialmente por confiar em sua personalidade. “Artur tem uma capacidade enorme de se adaptar onde quer que esteja, muito maior do que a minha, confesso. Ele tem esse lado prático que eu gostaria de ter um pouco. Sou muito coração; Artur é muito racional. Acho que isso facilita a vida, sem grandes saudosismos. O Artur de Braga é o mesmo Artur do Rio”, relatou Maria. Enquanto isso, John Textor adotou com Artur Jorge a mesma postura usada com Luiz Henrique e Almada: cautela e paciência para fechar o acordo. O português entrou no radar do Botafogo principalmente pelo trabalho realizado no Braga, onde conquistou a Copa de Portugal.