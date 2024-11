Presidente do Botafogo arrisca placar para final da Libertadores

Durcésio Mello também teceu elogios a John Textor, dono da SAF do clube carioca, e revela que empresário estará em Buenos Aires para a decisão

“Muita ansiedade. Sem dormir direito e vivendo esse momento mágico. Nunca pensei que o Botafogo estaria nessa situação hoje. Além disso, é a melhor torcida do Brasil. Estamos aqui graças a eles”, destacou.

Assim como os torcedores, o presidente do Botafogo , Durcésio Mello, revelou ansiedade pela final da Libertadores, neste sábado, às 17h, contra o Atlético, no Mâs Monumental, em Buenos Aires. O mandatário destacou o apoio da torcida e também arriscou um placar para decisão.

“A gente preparou o clube para isso, depois vendemos e tivemos a sorte de vender para John Textor, que é um amante do futebol e ama o Botafogo. O casamento foi perfeito”, disse.

Durcésio também comentou sobre a importância de John Textor, que é dono da SAF do Botafogo. Ele destacou que foi um “casamento perfeito”.

No próximo sábado, o Botafogo disputa sua primeira final de Libertadores. O time comandado por Artur Jorge enfrenta o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

