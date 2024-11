Pedrinho comemora classificação do Zenit na Copa da Rússia e sonha com título

Nesta quarta-feira (27/11), Pedrinho esteve em campo pelas quartas de final da Copa da Rússia. Pelo Zenit, viu a equipe vencer o Akhmat por 2 a 1 e avançar para as semifinais com um placar de 5 a 1 no agregado.

O ex-Corinthians exaltou o momento e o resultado positivo do time. Agora, sonha com as próximas fases e com o sonhado bicampeonato. Na última edição, o time foi campeão.