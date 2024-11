Messi revela saudade do Barcelona em homenagem aos 125 anos do clube

Craque argentino fala com emoção sobre sua conexão com o Barça e relembra momentos marcantes vividos na Catalunha

O Barcelona completa 125 anos nesta sexta-feira (29), e uma festa de gala especial será realizada na Catalunha para celebrar a data. Dessa maneira, três anos após sua despedida, Lionel Messi revelou que ainda sente muita saudade do Barça. Em uma entrevista ao canal espanhol ‘3Cat’, o craque argentino aproveitou para parabenizar o clube. Durante a conversa, Messi falou com emoção sobre sua ligação com o Barcelona, destacou o orgulho de ter feito parte de sua trajetória e expressou o carinho que mantém pela cidade, pelos torcedores e pelos momentos vividos na Catalunha.

“Antes de tudo, parabéns pelos 125 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte do clube e de ser torcedor do Barcelona. Tive a sorte de Deus me trazer para este lugar e permitir que eu passasse a maior parte da minha vida nesse clube maravilhoso”, disse o astro argentino.