Matheus Gonçalves e Gonzalo Plata se provocam sobre traições: “Valeu, infiel”

Jogadores do Flamengo brincaram com os casos recentes de infidelidade em comentários nas redes sociais

A suposta infidelidade de Matheus Gonçalves virou meme entre jogadores do Flamengo, mas a de Gonzalo Plata também. O equatoriano usou um trecho do áudio do meia, que viralizou em forma de funk, nos comentários de uma foto do Garoto do Ninho e recebeu ‘chumbo trocado’ como resposta. Vale destacar que outros atletas do elenco rubro-negro também brincaram com a situação envolvendo os companheiros.

Matheus Gonçalves compartilhou um registro na praia com a legenda: “Apenas um cara tranquilo curtindo a vida”. Pouco tempo depois, Gonzalo apareceu nos comentários: “Menina, toma remédio”. O equatoriano ainda usou emojis de riso e de coração para enfatizar o tom de brincadeira na postagem. A fala do atacante faz referência a um dos áudios enviados pelo jovem à Manu Soares – suposta amante do jogador – que virou funk.