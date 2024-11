Mateus Carvalho dá ‘próximo passo’ e torna-se fundamental no Vasco; entenda

O volante Mateus Carvalho começou o ano com desconfiança no Vasco, mas conquistou seu espaço. A ponto de, inclusive, se tornar fundamental para a equipe cruz-maltina. Isso porque o jogador é, ao lado de Léo Jardim, o que mais conta com vitórias na temporada pelo Vasco.

Afinal, Mateus Carvalho participou da primeira partida oficial do time no ano, com vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, na estreia do Cariocão. Léo Jardim estava, por sua vez, com outra parte do elenco fazendo pré-temporada no Uruguai e, por isso, não atuou no jogo em questão. Por outro lado, na vitória seguinte – contra o Madureira, pela terceira rodada da Taça Guanabara, ele fez parte do time que venceu por 2 a 0, na partida que contou com a ‘estreia’ dos considerados titulares.

Na ocasião, Mateus ficou no banco, mas sequer foi utilizado – uma tônica de sua passagem pelo Vasco, iniciada em abril de 2023. Esta foi, então, a única vitória do Vasco em 2024 sem que o volante estivesse em campo.

Saga pela titularidade

Após os dois jogos iniciais da temporada, em que o Cruz-Maltino levou time alternativo a campo, Mateus Carvalho só voltaria a atuar pela sexta rodada e numa verdadeira fria. Afinal, esta sua primeira partida de 2024 com os ‘medalhões’ do elenco foi contra ninguém menos que o Flamengo. Ele foi a campo com 11′ do primeiro tempo por uma lesão grave do também volante Jair. Sete dias antes, o Vasco já perdera Paulinho (da mesma posição), o que configurava que o jogo era um teste de fogo para o jovem.