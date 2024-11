Lesão de Camavinga aumenta lista de desfalques do Real Madrid na temporada

Atleta sentiu e deixou o gramado, no segundo tempo, e fará testes para confirmar lesão nos músculos isquiotibiais na perna esquerda

O Real Madrid voltou a campo pela Champions League e perdeu por 2 a 0 para o Liverpool, no Anfield, nesta quarta-feira (27). Contudo, a partida trouxe consequências negativas que foram além do resultado, visto que Eduardo Camavinga sentiu e deixou o gramado, no segundo tempo, para a entrada de Dani Ceballos.

Assim, o jogador, que é o sexto lesionado do time, fará testes para confirmar uma lesão nos músculos isquiotibiais na perna esquerda.