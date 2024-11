Léo Pereira, do Flamengo, muda visual e diverte Karoline Lima

Zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, fez uma mudança no visual e causou surpresa em Karoline Lima, sua namorada Crédito: Jogada 10

O zagueiro Leo Pereira, do Flamengo, decidiu mudar de visual no fim da temporada. O camisa 4 do Rubro-Negro raspou a barba e surpreendeu Karoline Lima, sua namorada. Em registros publicados nas redes sociais, o jogador aparece ‘chorando’ após o procedimento, enquanto sua companheira surge aos risos com a ‘transformação’. Nas imagens, Karoline brinca sobre a situação e diz que vai participar de um “chá revelação de namorado”. Logo depois, Léo Pereira surge com o novo visual. Surpresa, a influenciadora finge ter tomado um susto, faz sinal negativo e depois cai na gargalhada. Já o zagueiro senta no chão e parece ‘chorar’ com o resultado. Na sequência, Karol consola o namorado com um beijo.

Em seu perfil no Instagram, Léo Pereira compartilhou o processo e divertiu seus seguidores. Companheiro do zagueiro no Flamengo, o jovem Lorran sugeriu que ele deixasse apenas o bigode para combinar com Leo Ortiz, que forma a dupla de defesa com o camisa 4.