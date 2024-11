Leila manda mensagem ao torcedor após Palmeiras se complicar no Brasileiro

O Palmeiras iniciou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, mas a derrota para o Botafogo por 3 a 1, no Allianz Parque, fez com que a equipe carioca voltasse para a primeira posição. Com a derrota no confronto direto entre os dois líderes, o Verdão viu suas chances de título despencarem.

Apesar de ainda ser possível, o cenário para o Palmeiras conquistar o título ficou muito complicado. Isso porque o Alviverde precisa torcer pelo menos por uma derrota ou dois empates do Botafogo, além de vencer seus dois compromissos que resta para ficar com a taça.

Para voltar à primeira colocação já no próximo jogo, o time de Abel Ferreira precisa vencer o Cruzeiro no Mineirão e torcer por uma derrota do Botafogo para o Internacional, no Beira-Rio. Os dois jogos acontecerão na quarta-feira, e o time carioca antes decide a Libertadores com o Atlético-MG.

Na última rodada, o Palmeiras terá pela frente o Fluminense, no Allianz Parque. Já o Botafogo encara o São Paulo, no estádio Nilton Santos. Ambos os jogos acontecerão no dia 8 de dezembro, às 16h.

