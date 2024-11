Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha estará presente na grande final da Libertadores

O Botafogo contará com uma grande torcida na Argentina para a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, no sábado (30). Uma das presenças ilustres será a do ídolo alvinegro Túlio Maravilha, convidado por uma parceira oficial da Conmebol. Ele estará presente no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Aliás, campeão do Brasileirão em 1995 e do Rio-SP no ano de 1998. Túlio é um dos maiores ídolos da história do Glorioso. Ele disputou a edição da Libertadores de 1996 defendendo o time, quando chegou até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Grêmio.