Ídolo do Atlético, Hulk sonha com conquista da Libertadores: ‘Título que não tenho’

Camisa 7 do Alvinegro mineiro, já conquistou todos os campeonatos que disputou defendendo o clube, menos a competição internacional Crédito: Jogada 10

Hulk e o Atlético Mineiro formam um casamento perfeito desde 2021, quando ele chegou a Belo Horizonte. Desde então, o Galo conquista ao menos um título por temporada, sempre com grande participação do camisa 7. No entanto, falta uma taça para coroar esse reinado: a Libertadores. Em quatro temporadas pelo Atlético, Hulk já venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa e conquistou o tetracampeonato mineiro. Agora, prestes a disputar sua primeira final de Libertadores, ele falou sobre o desejo de alcançar o título que ainda falta.

LEIA MAIS: Bola longa do Atlético pode ser essencial para conquistar a Libertadores

“É o título que eu não tenho com a camisa do Galo. Estou sentindo que a gente será abençoado com esse sonho da Glória Eterna”, disse Hulk. “Para a gente, é tudo (a Glória Eterna). Principalmente considerando todo esse ano. Estamos mal no Brasileiro, perdemos a Copa do Brasil, e ter a oportunidade de ganhar a Libertadores significa tudo. Se tiver que deixar a vida lá dentro, eu deixarei por esse título. É sonho, obsessão”, declarou o camisa 7 do Galo. Desde que chegou ao Atlético, Hulk apresenta números impressionantes. Ele já soma 220 jogos, 114 gols marcados e 44 assistências. Por fim, o craque compartilhou o sonho de conquistar o título internacional.