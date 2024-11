Fred Bruno responde a Neymar após ser chamado de ‘fanfarrão’

O jornalista Fred Bruno falou pela primeira vez após ser chamado de ‘fanfarrão’ por Neymar . Durante o lançamento da série ‘Belo, Perto Demais da Luz’, do Globoplay, o profissional da Globo comentou o episódio, mas preferiu não polemizar sobre o assunto.

No último domingo (24), Neymar comentou em uma postagem em que o jornalista da Globo questionava o comportamento do jogador fora de campo. A entrevista do influenciador ocorreu em setembro, ao apresentador Antonio Tabet. Porém, só viralizou recentemente.

“Assim, eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo realmente ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, época que chega Copa do Mundo, tem uma galera que torce contra o Neymar. Nosso melhor jogador, cara que já quebrou todos os recordes, mas tem algumas escolhas da vida do Neymar, fora do campo, que são ruins”, pontuou o ex-Desimpedidos, que pelas falas acabou sendo chamado de ‘fanfarrão’ pelo camisa 10.