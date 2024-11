Fluminense tem baixo aproveitamento em confrontos diretos no Maracanã

Mano Menezes tenta evitar possível rebaixamento do Tricolor, que tem mais três jogos para se salvar no Campeonato Brasileiro

No entanto, com um ataque inoperante e uma enorme dificuldade para construir jogadas de perigo, o Tricolor ficou no empate, sem gols. Assim, o confronto é apenas um exemplo de como a equipe carioca tem colecionado tropeços diante de adversários da parte de baixo da tabela e deixado pontos cruciais pelo caminho.

Nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Fluminense tinha pela frente uma verdadeira decisão contra o Criciúma, no Maracanã. Caso triunfasse diante de sua torcida, os comandados do técnico Mano Menezes teriam a chance de abrir quatro pontos de diferença para o Z4, restando três rodadas para o fim da competição.

Afinal, no retrospecto como mandante neste Brasileirão, o time de Laranjeiras só venceu dois adversários que estão na segunda metade da tabela atualmente. Foram nos duelos contra o Vasco e o Athletico-PR, justamente o rival da próxima partida, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), em Curitiba, pela 36ª rodada.

O primeiro triunfo aconteceu ainda na terceira rodada do campeonato, na única vez em que Fernando Diniz conseguiu os três pontos nas onze rodadas iniciais. Já o segundo, foi recentemente, dia 22 de outubro, com gol do ídolo Germán Cano, que enfrentou problemas físicos e não teve uma sequência na temporada.

Baixo aproveitamento e momento decisivo

No momento, o Fluminense soma duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 36,6% de aproveitamento, contra adversários diretos, como mandante. Dessa forma, é algo que reflete diretamente na pontuação geral e faz com que o time se complique para tentar se livrar do rebaixamento. Agora, terá que pontuar também longe do Rio de Janeiro.