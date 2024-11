Fluminense tem a mesma pontuação de 2009, ano da arrancada, na 36ª rodada

Quinze anos depois, Tricolor vive momento semelhante, porém com diferenças na posição na tabela e no ânimo do elenco na reta final Crédito: Jogada 10

O Fluminense foi finalista da Libertadores em 2008 e na temporada seguinte sofreu para permanecer na elite do futebol brasileiro. Na ocasião, a equipe carioca contrariou todas as projeções dos matemáticos e mesmo com apenas 1% de chance, escapou da degola. Quinze anos depois, logo após conquistar a América, o Tricolor passa novamente pela luta contra o rebaixamento e tem a mesma pontuação daquela época: 39. Dessa forma, os comandados do técnico Cuca bateram o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Fred e Maicon, e alcançaram tal marca. O mesmo aconteceu agora com o time do comandante Mano Menezes, que ficou apenas no empate, sem gols, com o Criciúma e chegou a mesma pontuação.

As principais diferenças estão no ânimo dos dois elencos e na posição. Em 2009, o Tricolor de Laranjeiras estava em 17º, dentro da zona de rebaixamento, dois pontos atrás do Botafogo e quatro do Furacão. Agora, o time só depende de si para permanecer na primeira divisão, já que está na 16ª colocação, fora do Z4, com um ponto a mais que o Tigre.