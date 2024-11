Empresa paga quase R$ 1 milhão para exibir gol do Botafogo na Globo

Fiat, empresa do ramo automotivo, pagou quase R$ 1 milhão para exibir o gol do Botafogo em comercial na Globo

O gol do Botafogo exibido pela Fiat na Globo durante o intervalo do Jornal Nacional custou quase R$ 1 milhão para a montadora de automóveis. A ação foi uma jogada de marketing em cima da repercussão do mesmo lance, que acabou interrompido ao vivo pela emissora justamente por um comercial da empresa italiana, na última terça-feira (26). A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com informações do colunista, o comercial foi criado pela montadora de automóveis e negociado com a Globo em menos de 24 horas. Desta forma, não havia um acordo prévio entre às partes, o que necessitou de um encaixe do comercial no roteiro de intervalos do JN. O valor pago pelo exibição foi de R$ 825,5 mil, segundo tabela disponível no site comercial da emissora.