Em jogão, Tottenham cede empate nos acréscimos para a Roma

Times ficam no 2 a 2 pela quinta rodada da fase de Liga da Liga Europa; Hummels vai de vilão a herói, anotando gol de empate no fim

Em um jogão em Londres, o Tottenham conquistava uma importante vitória sobre a Roma até os 45 do segundo tempo. Mas graças a um gol nos acréscimos, os times ficaram no 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quinta-feira (28), pela quinta rodada da fase de Liga da Europa League.

O jogo

A partida foi alucinante, especialmente no primeiro tempo, com três gols. E começou logo cedo, aos 5′, quando Son converteu pênalti cometido por Hummels para o Tottenham. A Roma não deixou por menos e conseguiu o empate com Ndicka, aos 20′. Dybala cruzou em cobrança de falta pela esquerda e o zagueiro, de ombro, encobriu Forster para deixar tudo igual.

A partir daí, os times desandaram a perder gols, com direito a gol anulado de El-Sharaawy pela Roma. Pelo lado do Tottenham, Solanke teve duas oportunidades dentro do mesmo lance, mas parou em Angeliño e no goleiro Svilar, em lance impressionante. Do outro lado, Forster devolveu com uma defesaça em chute forte de Dybala, que limpara dois zagueiros antes de finalizar.

Aos 34′, em contra-ataque fulminante, os donos da casa voltaram à frente do placar. Kulusevski recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro e Johnson chegou pegando de primeira para anotar o 2 a 1. A etapa final não deixou por menos, com dois gols anulados e três bolas na trave em pouco menos de 15 minutos.