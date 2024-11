Em fim de contrato com o Botafogo, volante Breno fica livre e avalia destinos

O jovem jogador deixa o Glorioso após três temporadas; aos 24 anos, disputou a Série C do Brasileirão dest ano pelo São Bernardo

O volante Breno, de 24 anos, não renovará seu vínculo com o Botafogo e buscará novos rumos a partir de 2025. Formado nas categorias de base do Goiás, ele também passou pelo Ceará no ano passado e, na atual temporada, defendeu o São Bernardo no Campeonato Brasileiro da Série C.

Desse modo, Breno avaliou sua jornada atuando pela equipe paulista e também sua passagem pelo Botafogo. Ele comentou sobre as possibilidades e sondagens de outras equipes para o próximo ano.