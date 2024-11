Douglas Luiz, da Juventus, está no radar de Manchester City e Manchester United

O rumor de uma possível transação esquentou com a viagem de Cristiano Giuntoli, diretor da Velha Senhora, para a cidade inglesa.

Seis meses depois de acertar com a Juventus,da Itália, Douglas Luiz pode retornar ao futebol inglês. Afinal, de acordo com a Gazzetta dello Sport, Manchester City e Manchester United têm interesse em contratar o meio-campista na próxima janela de transferências, que abre em janeiro de 2025.

Vale lembrar que Douglas Luiz, que foi revelado pelo Vasco, já atuou pela principal liga de futebol do planeta e, inclusive, já foi jogador do City. No entanto, durante esse período, foi para o Girona, da Espanha, por empréstimo, e não teve espaço nos Citizens da maneira que gostaria.

Em 2019, acertou com o Aston Villa, também da Inglaterra, por 15 milhões de libras (R$ 70 milhões na cotação da época). Já em junho de 2024, se tornou atleta da Juventus, no valor de 28 milhões de euros (R$ 168 milhões). Além disso, o atacante inglês Samuel Iling-Junior, de 20 anos, e o meia argentino Enzo Barrenechea, de 23 anos, estiveram presentes no negócio.