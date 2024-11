Depois de retornar ao Vasco, Alexander acerta com o Bangu para temporada 2025

Arqueiro estava no Ypiranga-RS e voltou ao Cruz-Maltino, porém jogará pelo Alvirrubro no Carioca da próxima temporada

O goleiro Alexander, que estava no Ypiranga-RS, retornou ao Vasco, entretanto não irá permanecer no clube carioca para a temporada 2025. Afinal, o arqueiro, que tem contrato até setembro do ano que vem, acertou por empréstimo, com o Bangu. A informação é do “Canal do Pedrosa”.

Dessa forma, o jogador, de 25 anos, não fazia parte dos planos do clube carioca e um novo empréstimo era o caminho. O Alvirrubro, aliás, já iniciou sua preparação para o Carioca do ano que vem, e o jogador foi integrado aos treinos.